28.06.2019, Bereitschaftspolizei



Führungswechsel bei der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Nürnberg

BAMBERG/NÜRNBERG. Im Rahmen einer Feierstunde hat heute Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck den Leitenden Polizeidirektor Werner Süßmann (61) nach rund acht Jahren an der Spitze der Abteilung in den Ruhestand verabschiedet und als Nachfolger Polizeidirektor Stefan Beck (54) in das Amt eingeführt.



v.l. Wolfgang Sommer, Ehepaar Süßmann, Ehepaar Beck, Gerhard Eck

StMI











Der Innenstaatssekretär ist sich sicher: "Mit Polizeidirektor Beck wird die Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg weiterhin in den besten Händen sein. Er kennt die Abteilung aus dem Effeff und wird sie in bewährter Weise weiterführen."











Der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Wolfgang Sommer, bedankte sich persönlich beim scheidenden Chef der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg und sprach ihm seinen Dank und seine Anerkennung für die langjährige und stets konstruktive Zusammenarbeit aus.



Dem zukünftigen Abteilungsführer gratulierte Sommer zum neuen Amt und wünschte ihm viel Erfolg und eine "glückliche Hand" in seiner neuen, anspruchsvollen Führungsposition.

Dienstliche Werdegänge