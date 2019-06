06.06.2019, Bereitschaftspolizei



Polizeiorchester Bayern gastiert beim 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück

OSNABRÜCK. Direkt beim Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann hatte Herr Paul Lehrieder, MdB und Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) bereits 2017 angefragt, ob sich das Polizeiorchester Bayern am 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück vom 30.05. - 02.06.2019 beteiligen könne.



Prof. Dr. Johann Mösenbichler mit dem Polizeiorchester

In dem Schreiben bezeichnete dieser das Polizeiorchester Bayern als „eines der wichtigsten Berufsblasorchester in Deutschland, das zur künstlerischen Profilierung des Genres maßgeblich beiträgt“. Nach 1 ½-jähriger Vorbereitung war es am langen, von der Sonne mehr als verwöhnten Wochenende über Christi Himmelfahrt (30.05.-02.06.19) soweit.



6. Dt. Musikfest in Osnabrück

Das alle sechs Jahre stattfindende Event stellt gewissermaßen die „Deutsche Meisterschaft der Blasmusik“ dar. Rund 15.000 Blasmusikerinnen und -musiker, 300 Orchester, Spielmannszüge, Ensembles und Bands präsentieren sich an vier Tagen auf Freilichtbühnen, in Konzertsälen, Fußgängerzonen, Kaufhäusern etc. den zahllosen Zuhörern. Darüber hinaus finden auch Wettbewerbe für traditionelle Blasmusik, Brass Band Entertainment, Bläserklassen usw. statt. So war auch der Chefdirigent des Polizeiorchesters Bayern (POB), Herr GMD Professor Johann Mösenbichler als Juror beim Internationalen Dirigentenwettbewerb aktiv.



Das Polizeiorchester während des Auftritts auf der Bühne

Das Wochenende begann für das Polizeiorchester Bayern (POB) nach dem Anreisetag mit einer dreistündigen Probe. Für Samstag erklärte sich das POB als Profiorchester bereit, den Dirigentenwettbewerb zu begleiten, welchen der spanische Dirigent Julio Domingo Escamilla gewann. Abends konzertierte das sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei dann, trotz Biergartenwetter und kostenloser Freiluftkonkurrenz, im fast ausverkauften Stadttheater.



Das Polizeiorchester während des Auftritts auf der Bühne in Osnabrück

Dabei standen zwei Höhepunkte auf dem Programm: Der international bekannte Musikprofessor Andreas Martin Hofmeir (Mozarteum Salzburg), erster ECHO Klassik Gewinner auf der Tuba, begeisterte die Zuschauer nicht nur durch sein Solo im Konzert Nr. 2 für Tuba und symphonisches Blasorchester von Jörg Duda, sondern auch durch seine kabarettistischen Einlagen. Der zweite Höhepunkt war die Uraufführung der Symphonie Hope von Hubert Hoche, die trotz anspruchsvollen Tiefgangs und ungewohnter Harmonien und Disharmonien das Publikum offensichtlich sehr begeisterte. Auch der langanhaltende Schlussapplaus zeigte, dass das POB wohl den Nerv des Publikums voll getroffen hatte.



Ein Teil der Bläser des Polizeiorchesters während des Auftritts in Osnabrück

Am Sonntag umrahmte das POB dann die Abschlussgala, auf der die Preisträger der verschiedenen Wettbewerbe gekürt wurden. Hier waren dann gefällige und schmissige Werke, von der klassischen Ouvertüre aus Wilhelm Tell von Gioachino Rossini über das Klarinetten-Konzert von Artie Shaw bis hin zum swingenden Dixieland-Jam zu hören. Das größtenteils fachkundige Publikum bedachte die überragende Leistung des POB immer wieder mit teils stehendem Applaus. Erschöpft, aber zufrieden mit der positiven Resonanz, wurde die fast zehnstündige Heimreise angetreten.