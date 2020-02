27.02.2020, Bereitschaftspolizei



Öffentliche Versteigerung von 112 Fahrzeugen am 24.03.2020 in der VI. Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau

VI. Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau

John-F.-Kennedy-Platz 1

85221 Dachau



Einlass: 08:00 Uhr, Beginn: 10:00 Uhr



Verkauf nur an Gewerbetreibende! Nachweis ist bei Kauf vorzulegen.