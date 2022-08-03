KASENDORF, LKR. KULMBACH. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße KU 5 zwischen Hutschdorf und Döllnitz ist am Montagnachmittag ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kulmbach ums Leben gekommen. Die Polizeiinspektion Kulmbach ermittelt zur Unfallursache.

Gegen 15.35 Uhr fuhr der Mann mit seinem BMW von Hutschdorf in Richtung Döllnitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Das Cabrio überschlug sich mehrmals und kam auf einem Stoppelfeld zum Stillstand.

Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte ihn noch an der Unfallstelle, anschließend kam er in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort erlag der 45-Jährige seinen Verletzungen.

Warum der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, ist Gegenstand der Ermitllungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach bei der Klärung der Unfallursache. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth unterstützten die Unfallaufnahme mit einer Polizeidrohne.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt und ab 19 Uhr wieder befahrbar.