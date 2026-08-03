HILPOLTSTEIN. (712) Am Montagabend (03.08.2026) kam es nach einer von einem zunächst unbekannten Mann geäußerten Bedrohung zu einem Polizeieinsatz in Hilpoltstein. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.



Ein Zeuge meldete sich gegen 17:30 Uhr beim Polizeinotruf und gab an, dass er soeben auf dem derzeit stattfindenden Burgfest von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser gab ihm gegenüber unter anderem an, dass er eine Waffe mit sich führe und drohte damit. Kurz darauf verließ der Mann das Festgelände in Richtung Burg.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Hilpoltstein und Roth fahndeten daraufhin nach dem Mann. Er wurde wenig später in der Maria-Dorothea-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen. Eine Waffe konnten die Beamten bei dem 23-jährigen Deutschen nicht auffinden.

Die Beamten nahmen den mit weit über zwei Promille alkoholisierten Mann in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung gegen ihn ein.



Erstellt durch: Marc Siegl