OBERNZELL, LKR. PASSAU. Seit Donnerstag, den 30.07.2026, galt ein 44-jähriger Mann als vermisst. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Nun wurde in der Donau eine tote Person aufgefunden.

Am Donnerstag, den 30.07.2026, wurde der Polizei ein am Donauufer abgestellter leerstehender Pkw gemeldet, welcher bereits seit zwei Tagen dort stehen soll. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierbei kamen unter anderem Diensthunde sowie Taucher zum Einsatz.

Am Sonntag, den 02.08.2026, gegen 11:30 Uhr wurde durch einen Spaziergänger eine leblose Person in der Donau bei Obernzell aufgefunden.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um einen 44-jährige Kroaten handeln, nach welchem seit dem 30.07.2026 gesucht wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Passau gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 03.08.2026, 15:47 Uhr