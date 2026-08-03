BAMBERG. Während der vergangenen sechs Wochen unternahmen unbekannte Täter den Versuch, in ein Reihenhaus im Bamberger Nordosten einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Diebe, im Zeitraum zwischen dem 21. Mai und dem 1. August in das mittlere Anwesen eines Dreierreihenhauses in der Hiltnerstraße gewaltsam einzudringen. Sie setzten mit einem Werkzeug sowohl an der Haustür, als auch dem Hintereingang an. Dennoch schafften es die Einbrecher nicht, in die Wohnung zu gelangen. Die Polizei schätzt den verursachten Sachschaden auf etwa 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129‑491 bei der Kripo zu melden.