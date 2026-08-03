HEIMENKIRCH. Am Montagmorgen ging bei der Rettungsleitstelle ein Anruf ein, dass ein Unimog mit angehängtem Heuwagen auf der B32 bei Meckatz Feuer gefangen habe. Der Fahrzeuglenker fuhr das Gespann geistesgegenwärtig auf ein angrenzendes Feld um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Nach Alarmierung waren vor Ort mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Der Brand wurde letztendlich unter Kontrolle gebracht, dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden von aktuell schätzungsweise 250.000 Euro, sowohl am Gespann als auch am umliegenden Feld.

Während der Maßnahmen vor Ort war die B32 zwischen Mellatz und Meckatz für mehrere Stunden gesperrt.

Als Brandursache werden heiße Abgase aus der am Zugfahrzeug angebrachten Auspuffanlage vermutet, der genaue Hergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (PI Lindenberg)

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