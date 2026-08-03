Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Augsburg – Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte in der Straße „An der Blauen Kappe“. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.
Gegen 14.30 Uhr wurde den Beamten eine Person in hilfloser Lage an oben genannter Örtlichkeit mitgeteilt. Bei Eintreffen wurde ein 21-Jähriger angetroffen, welcher sofort aggressiv auf die eingesetzten Beamten zuging. Im weiteren Verlauf trat der 21-Jährige gegen eine 33-jährige Polizeibeamtin, woraufhin dieser letztlich durch hinzugerufene Streifenbesatzungen fixiert und vorläufig festgenommen wurde.
Nachdem der 21-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt.
Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 21-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.
Der 21-jährige Tatverdächtige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Samstag (01.08.2026) kam es zu einem Raub in einem Supermarkt in der Sallingerstraße.
Gegen 10.30 Uhr befand sich ein bislang unbekannter Täter an der Kasse des Supermarkts. Als der Kassierer die Kasse für den Bezahlvorgang öffnete, hielt der unbekannte Täter diesem ein Messer vor und entnahm Geld aus der Kasse.
Der unbekannte Täter flüchtete im Anschluss unerkannt. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte dieser nicht mehr angetroffen werden.
Der Täter wird wie folgt beschreiben:
- circa 35 Jahre
- bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Kapuzenpullover, blauem Schlauchschal und schwarzen Rucksack
Darüber hinaus wurde als Auffälligkeit in der Vorgehensweise festgestellt, dass der Täter mit seinem Fahrrad schiebenderweise zum Supermarkt gekommen ist und sich nach der Tat fahrenderweise entfernte.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Raubs und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 – 3821 zu melden.
PP Schwaben Nord – Am frühen Freitagabend (31.07.2026) kam es im Bereich der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg zu einem Unwetter mit zum Teil starken Orkanböen.
Die Polizei verzeichnete in diesem Zusammenhang eine mittlere zweistellige Zahl an Einsätzen. Hierbei kam es überwiegend zu Verkehrsgefahren durch Gegenstände, die auf die Fahrbahnen verweht wurden.
Besonders herausragend waren zudem zwei Einsätze in der Sallinger Straße und der Derchinger Straße in Augsburg. In der Sallinger Straße wurden Teile der Gebäudefassade weggerissen. In der Derchinger Straße wurden Teile des Daches einer Firma abgedeckt.
Die genaue Schadenshöhe an den Gebäuden kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Ebenso kann die Gesamtschadenshöhe der durch das Unwetter entstandenen Schäden nicht beziffert werden.
Der Polizei sind im Zusammenhang mit dem Unwetter bislang keine verletzten Personen bekannt geworden.
Hochfeld - Am Sonntag (02.08.2026) kam es zu einer Exhibitionistischen Handlung im Bereich der Straßenbahnhaltestelle der Haunstetter Straße.
Gegen 09.00 Uhr manipulierte eine männliche Person an seinem Geschlechtsteil. Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen konnte die männliche Person nicht angetroffen werden.
Bei der Person handelt es sich um eine männliche Person, circa 170 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose, dunkelblauen Oberteil, Brille und einer schwarzen Cap.
Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen eines Vergehens der Exhibitionistischen Handlung.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 - 2710 zu melden.
Innenstadt - Am Freitag (31.07.2026) kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Laden in der Bahnhofstraße.
Gegen 16.00 Uhr steckte ein 31-Jährige einen Kosmetikartikel in seine Tasche und versuchte den Laden zu verlassen. Ein Mitarbeiter wurde auf den 31-Jährigen aufmerksam und versuchte diesen festzuhalten. Der 31-Jährige entriss sich mit Gewalt dem Griff des Mitarbeiters und flüchtete zunächst.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 31-Jährige durch die Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.
Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen konnten weitere Gegenstände aufgefunden werden, welche mutmaßlich ebenfalls entwendet wurden.
Während der Einsatzabarbeitung beleidigte der 31-Jährige zudem diverse Polizeibeamte.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Verdachts der Beleidigung gegen den 31-Jährigen.
Dieser besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt - Am Sonntag (02.08.2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in und vor einem Club in der Maximilianstraße.
Gegen 04.30 Uhr geriet ein 18-Jähriger mit mehreren bislang unbekannten Tätern in einen Streit. In Folge dessen schlugen diese den 18-Jährigen zunächst in der Feierörtlichkeit. Alle Beteiligten wurden durch die hinzugerufenen Security Mitarbeiter des Ortes verwiesen. Unmittelbar vor dem Club kam es dann erneut zum Streit und zur körperlichen Auseinandersetzung.
Die unbekannten Täter entfernten sich im Nachgang unerkannt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten diese nicht mehr angetroffen werden.
Der 18-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323 – 2110 zu melden.
Lechhausen - Am Samstag (01.08.2026) kam es zu einer Körperverletzung in der Neuburger Straße.
Gegen 11.30 Uhr gingen ein 84-Jähriger und eine 83-Jährige gemeinsam in der dortigen Straße spazieren. Dort wurden sie zunächst von einem bislang unbekannten Täter angerempelt. Im Nachgang schlug der unbekannte Täter den 84-Jährigen mehrfach, so dass dieser stürzte.
Der unbekannte Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.
Der 84-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
- osteuropäischer Phänotypus
- kräftige Statur
- circa 25 Jahre alt
- bekleidet mit: hellblauem T-Shirt, kurze Hose
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 – 2310 zu melden.
Innenstadt - Am Freitag (31.07.2026) wurden ein 34-Jähriger und ein 32-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter vor einer Bar in der Maximilianstraße bedroht und beleidigt.
Gegen 22.30 Uhr gerieten die beiden Angestellten der Bar mit dem unbekannten Täter in einen Streit. Daraufhin beleidigte und bedrohte der unbekannte Täter beide.
Der Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323 – 2110 zu melden.
Hochzoll - Am Samstag (01.08.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Rucksack samt Inhalt von der Liegewiese eines Sees.
Im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr befand sich die 34-jährige Eigentümerin im See beim Baden. Ihr Rucksack war hierbei unbeaufsichtigt auf der Liegewiese am Ostufer. Als die 34-Jährige zurückkehrte, war der Rucksack samt Inhalt entwendet.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.
Im Zusammenhang mit der Tat fiel eine bislang unbekannte weibliche Person auf, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Diese wird wie folgt beschrieben:
- südländisches Erscheinungsbild
- kräftige Statur
- circa 150 cm groß
- circa 45 Jahre alt
- die Frau war stark geschminkt
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 – 2310 zu melden.
Bärenkeller – Am Samstag (01.08.2026) befand sich eine 16-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, dabei wehrte sie sich gegen polizeiliche Maßnahmen und beleidigte die Polizeibeamten.
Gegen 22.00 Uhr befand sich die 16-Jährige auf einer Mauer neben der Abfahrt der B17 in Richtung Holzweg. Beim Eintreffen der Polizeistreife wirkte sie apathisch, lief auf die Straße und wollte sich entfernen. Um zu verhindern, dass die 16-Jährige sich auf die B17 begibt, wurde sie durch die Polizeibeamten festgehalten. Hierbei kratzte und beleidigte sie die eingesetzten Beamten und versuchte sich zu befreien.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille.
Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 16-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Ihre Mutter wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte gegen die 16-Jährige.
Die 16-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Göggingen – Im Zeitraum von Samstag (01.08.2026), gegen 19.00 Uhr bis Sonntag (02.08.2026), 11.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw in der Blaichacher Straße.
Der Pkw war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Fahrzeug, sodass Dellen auf der Motorhaube, am Kotflügel vorne rechts und der Fahrertür entstanden.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.
Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.
Oberhausen – Am Freitag (31.07.2026) stellte eine Polizeistreife bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen betrunkenen Autofahrer fest.
Gegen 23.00 Uhr wurde der 46-jährige Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille.
Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt nun nach den Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen.
Der 46-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Bereits am Donnerstag (30.07.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike, das in der Grafstraße Ecke Ebnerstraße abgestellt war.
Gegen 23.30 Uhr versperrte der Ehemann der Geschädigten das Pedelec an einem Metallgitter. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, war das Fahrrad der Marke Ghost nicht mehr vor Ort.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen den unbekannten Täter.
Firnhaberau – Im Zeitraum vom 26.07.2026 bis 01.08.2026 wurde eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Straße Zum Lechwehr durch einen oder mehrere unbekannte Täter betreten und mehrere Werkzeugmaschinen entwendet.
Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu der Gartenhütte und entwendeten zwei Akkubohrschrauber und einen Bohrhammer der Firma Makita.
Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib der Maschinen haben, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.
Gersthofen – Im Zeitraum von Mittwoch (29.07.2026), 11.00 Uhr, bis Sonntag (02.08.2026), 10.00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Haydnstraße ein.
Der genaue Tathergang und die Höhe des Beuteschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 – 3821 zu melden.
A8/Fahrtrichtung München/Abfahrt Augsburg Ost – Im Zeitraum von Samstag (01.08.2026), 19.00 Uhr bis Sonntag (02.08.2026), 06.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Leitpfosten am Fahrbahnrand, sowie die Außenschutzplanke der Autobahnabfahrt.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.
Die Spuren vor Ort ergaben einen roten Hyundai (vermutlich Modell i30) als Unfallfahrzeug.
Die Autobahnpolizei Gersthofen sucht nun Zeugen unter der Tel. 0821/323-1910.
Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben?
Wem ist ein beschädigter roter Hyundai aufgefallen? Möglicherweise wurde dieser zur Reparatur in eine Werkstatt gebracht.
Aichach – Am Sonntag (02.08.2026) kam es am Stadtplatz in Aichach zu einer Sachbeschädigung an einem Leuchtschild.
Gegen 01.15 Uhr sprang ein bislang unbekannter Täter, der sich in Begleitung zwei weiterer männlicher Personen befand, nach oben und schlug gegen das Leuchtschild eines Lokals. Dieses wurde dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 16-18 Jahre alt, lockige Haare. Seine beiden Begleiter waren ebenfalls ca. 16-18 Jahre alt, einer trug ein weißes T-Shirt, der andere ein schwarzes T-Shirt.
Die Polizei Zentrale Einsatzdienste sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter oder seine Begleiter geben können unter der Tel. 0821/323-4840.
Friedberg – Am Sonntag (02.08.2026) stellte die Polizei zwei Autofahrer fest, die unter dem Einfluss von Cannabis ihre Fahrzeuge führten.
Fall 1: Gegen 09.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 46-jährigen Autofahrer in Wulfertshausen und stellte bei diesem drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 46-Jährige verweigerte einen Urintest, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde.
Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden.
Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen.
Der 46-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Fall 2: Gegen 12.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Autofahrer in Wulfertshausen und stellte bei diesem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv auf THC, weshalb bei dem 26-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst wurde.
Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden.
Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.
Der 26-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
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