1131. Einbruch in eine Wohnung –Lehel

Im Zeitraum von Samstag, 18.07.2026, 00:00 Uhr, bis Samstag, 01.08.2026, 18:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten Wertgegenstände, Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrages.

Als der Einbruch vom Bewohner der Wohnung bemerkt wurde, verständigte er umgehend den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Widenmayerstraße, Reimorstraße, Crusiusstraße und Oettingenstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1132. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Berg am Laim

Am Montag, 27.07.2026, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft und gab sich als Handwerker aus. Er erzählte der Seniorin, dass er einen Wasserschaden überprüfen müsse, woraufhin sie ihn in die Wohnung ließ und gemeinsam mit ihm ins Bad ging. Währenddessen betrat nach derzeitigem Kenntnisstand ein zweiter bislang unbekannter Täter unbemerkt die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Unter Mitnahme diverser Schmuckstücke, flüchtete er unerkannt wieder aus der Wohnung. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Als die Bewohnerin einige Tage später den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie den Polizeinotruf 110. Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen wegen Trickdiebstahls führt das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bad-Schachener-Straße, Oedkarspitzstraße und Innsbrucker Ring (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1133. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; zwei Personen verletzt – Schwabing

Am Freitag, 31.07.2026, gegen 09:50 Uhr, versuchte ein 46-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München, im Bereich der Belgradstraße in Schwabing, einen vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer mit einer Eisenstange zu schlagen.

Bei dem E-Scooter-Fahrer handelt es sich um einen 55-jährigen türkischen Staatsbürger mit Wohnsitz in München. Der 55-Jährige konnte dem Schlag ausweichen, stürzte jedoch und verletzte sich hierbei unter anderem am Kopf. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 46-Jährige durch zivile Einsatzkräfte in Tatortnähe festgestellt werden. Da er die Stange weiterhin mit sich führte und sich unmittelbar hinter einem unbeteiligten Fußgänger bewegte, wurde er durch Polizeibeamte zu Boden gebracht. Während der Festnahme versuchte der 46-Jährige, mit der Stange auf einen Polizeibeamten einzuschlagen. Einer der Polizeibeamten verletzte sich hierbei leicht. Die Stange konnte ihm abgenommen werden. Anschließend wurde der Tatverdächtige gefesselt und zur Polizeiinspektion verbracht.

Gegen den 46-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1134. Badeunfall – Langwied

Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 16:00 Uhr, begaben sich zwei mazedonische Staatsbürger, im Alter von 23 und 25 Jahren, mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, zum Baden in den Langwieder See. Sie gingen am Nordostufer einige Meter in den See hinein. Dabei verschwand der 23-Jährige, der nach aktuellem Ermittlungsstand Nichtschwimmer war, plötzlich unter der Wasseroberfläche. Seinem 25-jährigen Bruder gelang es nicht, ihn noch zu ergreifen.

Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserwacht begannen mit mehreren Booten und Tauchern umgehend mit der Absuche des Sees. Der 23-Jährige konnte nach kurzer Zeit durch einen Taucher aufgefunden und an das Ufer gebracht werden. Durch Rettungskräfte wurden unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet.

Anschließend wurde der 23-Jährige unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand wird derzeit als kritisch bewertet.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Langwieder Sees (Langwied) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1135. Staatsschutzrelevante Delikte – Maxvorstadt

Am Freitag, 31.07.2026, gegen 17:40 Uhr, sollte ein 67-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Fürth im Alten Botanischen Garten durch eine dort eingesetzte Streifenbesatzung einer Personenkontrolle unterzogen werden. Auf Ansprache der Polizeibeamten reagierte der 67-Jährige mit einer verbotenen Geste und Grußformel im Kontext mit dem Nationalsozialismus.

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen.

Am selben Tag, gegen 19:10 Uhr, fiel der 67-Jährige wieder auf, da er erneut eine verbotene Grußformel im Kontext mit dem Nationalsozialismus verwendete. Bei der anschließenden Personenkontrolle ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung, weshalb der Tatverdächtige in der Folge erneut wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und im Anschluss in einem Krankenhaus untergebracht wurde.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1136. Einbruch in eine Gaststätte – Obermenzing

Am Sonntag, 02.08.2026, zwischen 01:15 Uhr und 10:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in Obermenzing. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster und stiegen in das Gebäude ein.

Die Gaststätte wurde nach Stehlgut durchsucht und es wurde Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro, sowie Schmuck entwendet. Der oder die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Der Gastwirt stellte den Einbruch am Sonntagmorgen fest und verständigte umgehend den Notruf die Polizei.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an der Gaststätte durch.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Verdistraße, Dorfstraße und Meyerbeerstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1137. Politisch motivierte Schmierschriften – Maxvorstadt

Am Montag, 03.08.2026, gegen 05:20 Uhr stellte eine Polizeistreife zwei Schmierschriften in Bezug auf den Nahostkonflikt im Bereich des Königsplatz fest. Sowohl an der Glyptothek, jeweils an den Säulen, und an den Propyläen wurde von einem oder mehreren unbekannten Tätern jeweils Schmierschriften in schwarzer Farbe in einer Größe von 1,5m auf 0,5m angebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im fünftstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich des Königsplatz (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910 0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1138. Polizeieinsatz; eine Person verstorben – Hasenbergl

Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 15:15 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Notrufe ein. Mitgeteilt wurde, dass sich eine Person laut schreiend auf der Fahrbahn im Bereich der Ittlingerstraße und der Weitlstraße aufhalte.

Kurz nach Eintreffen der Polizei griff diese Person einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer an. Im weiteren Verlauf wurde die Person festgenommen, wobei sie erheblichen Widerstand leistete.

Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person reanimationspflichtig. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und verständigten den Notarzt. Die Person wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo sie im Verlauf der Nacht verstarb.

Bei der Person handelt es sich um einen 34-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Zur näheren Aufklärung der Todesumstände wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und eine gerichtliche Leichenöffnung angeordnet.

Das Bayerische Landeskriminalamt – Interne Ermittlungen wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Weitere Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Zum aktuellen Zeitpunkt können wir keine weiteren Auskünfte zum Sachverhalt geben.