STALLWANG, LRK. STRAUBING-BOGEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B20 im Gemeindebereich Stallwang. Eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen fuhr mit ihrem Pkw von Cham kommend in Richtung Straubing.

Aus bislang nicht bekannten Gründen kam sie dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Hier kam es lediglich zur Berührung mit dem Außenspiegel. Im weiteren Verlauf stieß die Frau mit einem Kleintransporter, der mit drei Personen besetzt war, zusammen. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug über die Leitplanke auf die Böschung geschleudert. Der Pkw der Frau drehte sich und schleuderte noch gegen einen dahinter fahrenden BMW, der von einem 21-jährigen Mann aus dem Landkreis Cham gelenkt wurde. Auf dem Beifahrersitz saß seine 20-jährige Freundin.

Während die beiden Insassen des ersten Pkws mit der Spiegelberührung unverletzt blieben, zogen sich alle anderen Insassen der drei weiteren Fahrzeuge, teils schwere Verletzungen zu. Die sechs Verletzten wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Der Pkw der vermeintlichen Unfallverursacherin wurde sichergestellt. An drei der beteiligten Fahrzeuge entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden insgesamt wird vorläufig auf ca. 66000.- Euro geschätzt. Vor Ort waren insgesamt vier Rettungshubschrauber, etliche Rettungsfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge der umliegenden Feuerwehren mit ihren Führungskräften.

Die B20 war über mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet.

Veröffentlicht: 03.08.2026, 11.51 Uhr