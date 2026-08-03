BERG, LKR. HOF. Im Rahmen der Schleierfahndung haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am frühen Montagmorgen auf der Autobahn A9 Betäubungsmittel bei zwei Fahrzeuginsassen sichergestellt.

Gegen 3.15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte an der Rastanlage Frankenwald-Ost einen Kleintransporter aus dem Zulassungsbezirk Rendsburg-Eckernförde. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks eines 27-jährigen Deutschen fanden die Beamten über 15 Gramm Amphetamin. Bei einem 34-jährigen deutschen Mitfahrer entdeckten die Polizisten zudem Marihuana. Die aufgefundene Menge überschritt jedoch den gesetzlich zulässigen Wert, weshalb auch er sich vom Rauschgift trennen musste.

Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Sie müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten.