BERG, LKR. HOF. Dank des engen Informationsaustausches zwischen der Thüringer Polizei und den Kolleginnen und Kollegen aus Oberfranken konnte am Freitag ein mutmaßlich berauschter Autofahrer auf der Autobahn A9 gestoppt werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel.

Ausgangspunkt war eine Mitteilung der Thüringer Polizei über einen VW, der durch Schlangenlinienfahrten aufgefallen war. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Fahnder der Grenzpolizeigruppe der Verkehrspolizei Hof das Fahrzeug gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz Lipperts an der Autobahn A9 anhalten.

Ein Drogentest bei dem 45-jährigen Fahrer aus Leipzig verlief positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem mehrere Gramm Crystal und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Der 45-jährige Deutsche muss sich nun wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Hof.