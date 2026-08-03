WEISSENBRUNN, LKR. KRONACH. Unbekannte drangen am Samstag in ein Autohaus im Ortsteil Thonberg ein und entwendeten Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr gewaltsam über eine Eingangstür sowie ein Fenster Zutritt zum Gebäude in der Straße „Am Steinbühl“. Im weiteren Verlauf gelangten sie auch in die zugehörige Privatwohnung und die Werkstatt. Dort entwendeten sie unter anderem einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag sowie weitere Wertgegenstände. Der Gesamtentwendungsschaden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Autohauses in der Straße Am Steinbühl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.