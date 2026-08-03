LKR. KELHEIM, LANDSHUT. Beamte der Polizeiinspektion Kelheim haben am vergangenen Freitag, 31.07.2026, eine Nebenwohnung in Landshut sowie das elterliche Anwesen eines 21-Jährigen im östlichen Landkreis Kelheim durchsucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 21-jährige Deutsche im Verdacht stehen, aus einem 3-D-Drucker Waffenteile hergestellt zu haben. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben zwei 3-D-Druckern auch mehrere Kurzwaffen-Hülsen sowie verschiedene Munitionsteile sicher.

Der 21-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustandes einstweilen in einer Fachklinik untergebracht. Die Ermittlungen, u. a. wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz werden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut weitergeführt.

Veröffentlicht: 03.08.2026, 10.02 Uhr