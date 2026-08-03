PASSAU. Der seit Mittwoch, den 22.07.2026, vermisste 38-Jährige aus dem Stadtgebiet Passau wurde tot aufgefunden.

Am Samstag, den 01.08.2026, gegen 21:00 Uhr konnte der Vermisste durch einen Hinweis in einer Garage aufgefunden werden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 03.08.2026, 08:50 Uhr