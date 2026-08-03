OBERSTAUFEN/KALZHOFEN. In den späten Abendstunden des 02. August ging über die Integrierte Leitstelle Allgäu die Mittelung über einen Brand bei der Alpe Mohr ein. Mit Eintreffen der Feuerwehr stand die über 110 Jahre alte Alpe bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Oberstaufen, Thalkirchdorf, Steibis, Sibratshofen und Oberreute konnten den Brand nicht eindämmen, sodass die Gaststätte vollständig abbrannte. Glücklicherweise war die Gaststätte bereits geschlossen, sodass niemand verletzt wurde. Es entstand ein Schaden, welcher mehrere Millionen Euro betragen dürfte. Die Brandermittlung wird die Kriminalpolizei Kempten übernehmen. (PI Immenstadt)

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