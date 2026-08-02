TÜRKHEIM. Am Sonntag, den 02.08.2026, gegen 13:15 Uhr teilte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Gewerbegebietes an der A96 mit. Durch die daraufhin verständigten Einsatzkräfte wurde der Brand eines Restmülllagers auf dem Gelände einer Recyclingfirma festgestellt. Zum Ablöschen des Brandes musste das gesamte Restmülllager mittels zweier Bagger umgelagert werden. Die Löscharbeiten zogen sich daher bis in die Abendstunden. Zur Gewährleistung der dazu benötigten Wassermengen unterstützten umliegende Bauunternehmen und Landwirte die Feuerwehr mit Wasserfässern. Insgesamt waren 177 Einsatzkräfte aus den benachbarten Städten und Gemeinden im Einsatz. Aufgrund des benannten Einsatzes und der starken Rauchentwicklung kam es im Bereich der Anschlussstelle Türkheim zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperren. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf einen sechsstelligen Betrag. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen.

(KPI Memmingen – KDD)