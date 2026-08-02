86-Jähriger vermisst - Wer hat den Mann gesehen?

WÜRZBURG / ZELLERAU. Aktuell sucht die Würzburger Polizei im Bereich der Zellerau und im Bereich Giebelstadt nach einem vermissten Senior.

Der 86-jährige Roland Rieger wurde zuletzt am Freitag, gegen 10:00 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Eiseneckstraße gesehen. Am Samstag ist er nicht zu einem geplantenTreffen erschienen. Am Sonntag wurde er vermisst gemeldet.

Die in der Folge von der Polizei Würzburg betriebenen Maßnahmen zur Auffindung des Mannes sind bislang ohne Erfolg geblieben, weshalb die Beamten sich nun an die Bevölkerung wenden. Aufgrund der Gesamtumstände könnte sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden

Er wird wie folgt beschrieben:

Altersgemäßes Erscheinungsbild

Läuft sehr gebückt

Hat weiße Haare

Sein Gesicht wird als schmal beschrieben

Hat eine Sehbeeinträchtigung

Kann sich im Regelfall gut verständlich machen

Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Stadt unter 0931/457-2230 entgegen.