02.08.2026, Polizeipräsidium Unterfranken
86-Jähriger vermisst - Wer hat den Mann gesehen?
WÜRZBURG / ZELLERAU. Aktuell sucht die Würzburger Polizei im Bereich der Zellerau und im Bereich Giebelstadt nach einem vermissten Senior.
Der 86-jährige Roland Rieger wurde zuletzt am Freitag, gegen 10:00 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Eiseneckstraße gesehen. Am Samstag ist er nicht zu einem geplantenTreffen erschienen. Am Sonntag wurde er vermisst gemeldet.
Die in der Folge von der Polizei Würzburg betriebenen Maßnahmen zur Auffindung des Mannes sind bislang ohne Erfolg geblieben, weshalb die Beamten sich nun an die Bevölkerung wenden. Aufgrund der Gesamtumstände könnte sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden
Er wird wie folgt beschrieben:
- Altersgemäßes Erscheinungsbild
- Läuft sehr gebückt
- Hat weiße Haare
- Sein Gesicht wird als schmal beschrieben
- Hat eine Sehbeeinträchtigung
- Kann sich im Regelfall gut verständlich machen
Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Stadt unter 0931/457-2230 entgegen.