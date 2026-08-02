HOF. Unbekannte Täter haben im Bereich einer Grundschule mehrere Graffiti angebracht. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen agierten die Unbekannten im Verlauf des Donnerstags oder in der Nacht auf Freitag an der Grundschule in der Wörthstraße. Der Hausmeister stellte am Freitagvormittag bei seinem Rundgang mehrere Schmierereien an einer Parkbank, am Schulgebäude sowie am Müllhaus fest. Unter den Schriftzügen befanden sich auch mehrere Hakenkreuze.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen an der Schule beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.