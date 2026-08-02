BAMBERG. Ein unbekannter Täter hat am Freitagmittag versucht, in eine Erdgeschosswohnung im Gemeindeteil Kramersfeld einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 11.15 Uhr und 14 Uhr in der Bruckertshofer Straße. Der Unbekannte versuchte, sich über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Hierzu entfernte er das Fliegengitter, drückte die Rolladen nach oben und versuchte, mutmaßlich mittels einer Schlinge den Fenstergriff zu bewegen. Aus bislang unbekannten Gründen brach der Täter sein Vorhaben ab und flüchtete, ohne in das Gebäude zu gelangen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bruckertshofer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.