KEMPTEN. Seit Samstagabend wird die 26-jährige Leonie Keck aus Kempten vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich der Albert-Ott-Straße/Ecke Bahnhofstraße in Kempten gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste im Raum Kempten oder Stuttgart aufhalten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 172 cm groß,

schlank,

kurze braune Haare,

Tätowierung eines Buchstabens „A“ im Nacken sowie die Tätowierung „1963“ am Handgelenk.

Bekleidet ist sie mit einer grau-weiß gestreiften Leggings, einem hellen Oberteil sowie einem knielangen weißen Wollcardigan.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten (Allgäu) unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 oder dem Polizeinotruf unter der 110 zu melden. Die Fahndungsmeldung mit Lichtbild finden Sie hier.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).