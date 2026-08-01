INGOLSTADT. In den gestrigen Abendstunden kam es im Nordosten Ingolstadts zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 21 Uhr wurden der Einsatzzentrale wahrnehmbare Schussgeräusche im Bereich der Kreuzung Goethestraße/ Nürnberger Straße gemeldet. Ein Verkehrsteilnehmer, der bei rot an der Ampel in Fahrtrichtung Stadtmitte wartete, gab an, dass auf sein Fahrzeug geschossen wurde. 18 Streifenbesatzungen wurden daraufhin zum Tatort beordert.

Durch den Geschädigten konnten zwei kleine Einschusslöcher an der hinteren linken Scheibe seines Fahrzeugs festgestellt werden, welche daraufhin zerbrach.

Im Rahmen der groß angelegten Sofortfahndung und der Absuche des näheren Tatortumfelds konnten zwei dringend tatverdächtige 23-Jährige festgenommen werden. Bei deren anschließender Wohnungsdurchsuchung konnten mehrere Waffen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Die beiden Festgenommenen wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Haftrichter wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die beiden Deutschen an.