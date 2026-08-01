OBERSTDORF/FELLHORN Der seit Donnerstagnachmittag vermisste 72-jährige Mann konnte am Samstag im Rahmen der Suche durch Bergwacht, Polizeikräften mit Hubschrauber, leichtverletzt aufgefunden werden.

Die am 30.07.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild des Mannes - zu löschen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.

(PST Oberstdorf)