WÜRZBURG. Seit Samstagvormittag wird ein 7-Jähriger aus seiner Wohngruppe vermisst. Die Polizei Würzburg sucht zur Stunde und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 7-jährige Levin Becker hat gegen 10:00 Uhr seine Wohngruppe in der Lindleinstraße verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Junge nicht ortskundig in Würzburg. Er ist bereits in der Vergangenheit abgängig gewesen. Die Würzburger Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Kind.

Er wird wie folgt beschrieben:

125 cm groß

Braune Haare

Bekleidet mit einer grauen kurzen Jogginghose, einem beigen Tanktop, Sandalen und zwei unterschiedlichen Socken

Hinweise zum Aufenthalt des Kindes nimmt die Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.