ROTHENBURG OB DER TAUBER. (702) Seit Freitagnachmittag (31.07.2026) wird der 75-jährige Andreas G. aus Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Herr G. wurde zuletzt gegen 15:00 Uhr in seiner Wohnung in der Ansbacher Straße in Rothenburg ob der Tauber gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Rothenburger Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Aufgrund einer Erkrankung ist nicht auszuschließen, dass sich der 75-Jährige in einer hilflosen Lage befindet und orientierungslos umherirrt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Er ist circa 180 cm groß, hat eine hagere Statur und trägt mittlerweile einen Vollbart. Die letzte bekannte Bekleidung ist eine schwarze Jogginghose und ein graue Oberbekleidung.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Andreas G. nimmt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber unter der Rufnummer 09861 971-0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher