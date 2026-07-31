WERTACH. Am heutigen Nachmittag befuhr eine 78 Jahre alte Pedelec Fahrerin den Rad- und Gehweg entlang der B 310 in Richtung Unterjoch. Bei der Abzweigung nach Jungholz wollte die Dame an der Querungshilfe die Bundesstraße radelnd überqueren. Dabei missachtete die Seniorin die Vorfahrt eines Pkw. Dessen 39-jährige Fahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb die 78-Jährige an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pedelec und dem Pkw wird auf 3.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der B 310 für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte durch die FFW Wertach über Jungholz. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).