LKRS. EICHSTÄTT.Über bekannte Social-Media-Plattformen geriet ein Mann aus dem Landkreis Eichstätt an Betrüger. Der Schaden beträgt mehr als 100.000 Euro.

Über eingespielte Werbung war dem 57-Jährigen suggeriert worden, über sogenanntes Cyber-Trading hohe Gewinne schon mit einer Einlage ab 250 Euro erzielen zu können.

Nach ersten positiven Kursentwicklungen konnten die Täter den vermeintlichen Anleger über mehrere Monate hinweg dazu bewegen, mehr als Hunderttausend Euro an die angeblichen Trading-Plattformen zu überweisen. Letztlich handelte es sich jedoch nicht um eine Investition, sondern um reinen Betrug.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler weisen darauf hin, dass Anlagebetrüger allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord im Jahr 2025 mehr als 38 Millionen Euro erbeutet haben. Die Polizei rät potentiellen Investoren eingehend, verlockende „Geheimtipps“ mit überproportionalen Renditeversprechen kritisch zu hinterfragen und genau zu prüfen.