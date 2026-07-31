Auffahrt A8 /Augsburg Ost – Am Donnerstag (30.07.2026) verunfallte ein 18-jährige Autofahrer mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Gegen 19.15 Uhr befuhr der 18-Jährige die Mühlhauser Straße in nördliche Fahrtrichtung. Bei Einfahren auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart brach die Frontachse des Autos des 18-Jährigen aus und dieser kollidierte mit der Leitplanke.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500€.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.