Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Auffahrt A8 /Augsburg Ost – Am Donnerstag (30.07.2026) verunfallte ein 18-jährige Autofahrer mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit.
Gegen 19.15 Uhr befuhr der 18-Jährige die Mühlhauser Straße in nördliche Fahrtrichtung. Bei Einfahren auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart brach die Frontachse des Autos des 18-Jährigen aus und dieser kollidierte mit der Leitplanke.
Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-Jährigen.
Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Donnerstag (30.07.2026) war ein 38-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto in der Straße Steinere Furt unterwegs.
Gegen 23.15 Uhr unterzogen die Polizeibeamten den 38-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellten hierbei drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 38-Jährigen.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den
Der 38-Jährige besitzt die albanische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem Diebstahl in der Kreitmayrstraße.
Gegen 17.30 Uhr war ein 43-Jähriger zu einer Fahrzeugbesichtigung unterwegs und stellte seinen Motorroller am Fahrbahnrand ab. Den Kaufpreis für das Fahrzeug führte er in einer Tasche mit sich, welche er am Motorroller beließ. Als er nach einem Gespräch mit dem Verkäufer des Autos wieder zurück zu seinem Roller kehrte stellte er fest, dass das Bargeld aus der Tasche entwendet wurde.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, entgegen.
Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (31.07.2026), 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr, geriet ein Auto in der Euler-Chelpin-Straße in Brand.
Der grüne Mini parkte am Fahrbahnrand. Die Flammen griffen zudem auf einen geparkten VW und einen grauen Mini über.
Die Feuerwehr löschte den Brand.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.
Die Krimimalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, entgegen.
Innenstadt – Am Donnertag (30.07.2026) kam es zu einem Brand in der Oblatterwallstraße.
Gegen 22.00 Uhr geriet in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses eine Bierbank und weitere Gegenstände in Brand. Die Flammen drohten auf die Hausfassade überzugreifen.
Die Feuerwehr löschte den Brand.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.
Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (28.07.2026), 10.30 Uhr bis Donnerstag (30.07.2026), 09.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Langenmantelstraße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendet einen auf dem P+R Platz geparkten weißen VW.
Der Beuteschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eins Kraftfahrzeugs im besonders schweren Fall.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen
Oberhausen - Am Freitag (31.07.2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung an einer Straßenbahnhaltestelle am Helmut-Haller-Platz.
Gegen 11.30 Uhr gerieten ein 59-Jähriger und ein 28-Jähriger an der Haltestelle in Streit. In dessen Verlauf verletzte der 59-Jährige den 28-Jährige mittels eines Messers. Der 59-Jährige konnte durch die umgehend alarmierten Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden. Der 28-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen.
Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323 – 2510 zu melden.
Der 59-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Fischach - Reitenbuch – Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einer Exhibitionistischen Handlung in der Dorfstraße.
Gegen 17.45 Uhr manipulierte eine männliche Person an seinem Geschlechtsteil.
Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen konnte die männliche Person nicht angetroffen
werden.
Bei der Person handelt es sich um eine männliche Person, kleine Statur, bekleidet mit einer kurzen dunklen Hose, hellem quergestreiften T-Shirt und einer CAP. Ferner
führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.
Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen eines Vergehens der Exhibitionistischen Handlung.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen, unter der Telefonnummer 08291/1890-0, zu melden.
Donauwörth / Dillingen - Am Samstag (25.07.26) wollte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth in Dillingen einen Jugendlichen auf einem E-Scooter kontrollieren, da der Scooter augenscheinlich mit über 45 km/h bewegt wurde.
Gegen 14.00 Uhr wollten die Beamten die Jugendlichen kontrollieren. Dabei flüchteten diese und entkam zunächst.
Am Donnerstag (30.07.26), gegen 18.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der VPI Donauwörth jugendliche E-Scooter-Fahrer bei der Promenade in Donauwörth. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 14-Jähriger als der Fahrer vom vergangenen Samstag wiedererkannt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der E-Scooter sichergestellt.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die 14-Jährigen.
Dieser besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Bei einem weiteren 14-jährigen Jugendlichen wurde ebenfalls ein getunter E-Scooter festgestellt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Der 14-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die beiden Jugendlichen wurde nach den Kontrollen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: