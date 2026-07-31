1118. Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw; eine Person verstorben – Sendling

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem PKW, VW, die Johann-Clanze-Straße stadteinwärts. Gleichzeitig fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München und deutscher Staatsangehörigkeit mit einem Leichtkraftrad, Piaggio, auf der Johann-Clanze-Straße in entgegenkommende Richtung.

An der Kreuzung zum Eichendorffplatz bog die 26-Jährige nach links auf diesen ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand bremste der 56-Jährige daraufhin stark, verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte zu Boden. Hier rutschten das Leichtkraftrad sowie der 56-Jährige auf der Fahrbahn weiter und kollidierten mit dem Pkw.

Der 56-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Folge verstarb.

Die Kreuzung wurde für die Dauer der polizeilichen sowie der anschließenden gutachterlichen Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Es kam hierbei jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1119. Verkehrsunfall; Pkw kollidiert mit mehreren geparkten Fahrzeugen; zwei Personen verletzt – Ottobrunn

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw die Putzbrunner Straße von der Rosenheimer Landstraße kommend in Richtung Mozartstraße. Mit ihr im Fahrzeug saß ein ebenfalls über 80-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München als Beifahrer.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf der Höhe der Hausnummer 12 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten Kleintransporter. Im weiteren Verlauf stieß ihr Pkw noch gegen einen ebenfalls dort geparkten Lkw, welcher wiederrum auf einen davor abgestellten Audi Pkw geschoben wurde.

Durch den Zusammenstoß verkeilte sich der Opel mit der rechten Fahrzeugseite unter der linken Fahrzeugseite eines geparkten Lkw. Der über 80-jährige Beifahrer konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Beide Insassen des Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

An insgesamt vier Fahrzeugen sowie an der Fahrbahn entstanden Sachschäden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Putzbrunner Straße vorübergehend gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Unfallursache, übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1120. Brandfall – Aubing-Lochhausen-Langwied

Am Donnerstag, 30.07.2026, kam es im Bereich einer Freifläche in Aubing-Lochhausen-Langwied gegen 17:00 Uhr zu einem Brand. Ein Passant verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt an einer Mittelspannungsanlage ursächlich für den Brand. Dadurch gerieten eine etwa vier Quadratmeter große Wiesenfläche sowie der untere Bereich eines Holzmastes in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Aufgrund des Schadens an der Mittelspannungsanlage kam es in Teilen von Lochhausen und Langwied zu Stromausfällen.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

1121. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Neuperlach

Am Mittwoch, 29.07.2026, zwischen 11:40 Uhr und 13:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von zwei bislang unbekannten Tätern vor ihrem Wohnhaus angesprochen sie seien Handwerker und müssten Rauchmelder und Wasserleitungen überprüfen.

Im weiteren Verlauf lies die über 80-Jährige die zwei Täter in die Wohnung. In der Wohnung hatte einer der Männer die Gelegenheit die Wohnung unbeobachtet zu durchsuchen. Er entwendete Schmuck in Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Erst am nächsten Tag bemerkte die über 80-Jährige den Diebstahl und verständigte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm, athletische Statur, gepflegtes Erscheinungsbild und Frisur, dunkelblonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Täter 2:

Männlich, ca. 40 Jahre, 190-200 cm, kräftige Statur, rundes Gesicht, kurze, dunkle Haare,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Marx-Ring und Kurt-Eisner-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1122. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Bogenhausen

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 15:45 Uhr, befand sich eine 29-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München an der Isar in Bogenhausen. Dort bemerkte sie eine männliche Person, welche sexuelle Handlungen an sich vornahm und dabei Blickkontakt zu ihr suchte.

Daraufhin wählte sie den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein 25-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, durch Polizeibeamte im Bereich des Tatorts angetroffen werden.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.