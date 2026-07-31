ECHING, LKR. LANDSHUT. Am Donnerstag, den 30.07.2026, ereignete sich in Eching ein Betriebsunfall. Ein 34-jähriger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 09:00 Uhr war der 34-Jährige mit Bauarbeiten beschäftigt. Im Zuge der Arbeiten sollte ein mehrere Tonnen schwerer Betonträger auf Betonpfeiler aufgesetzt werden. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache wurde die linke Hand des Mannes zwischen einer Betonstütze und dem Betonträger eingeklemmt. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen am linken Unterarm.

Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung des genauen Unfallhergangs, werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landshut geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 31.07.2026, 12:12 Uhr