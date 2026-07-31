PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Beamte der Polizeiinspektion Penzberg stellten am Freitagmorgen, 31. Juli 2026, erneut eine Sachbeschädigung an einem Gottesdienstanzeiger in Penzberg fest. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag (31. Juli 2026) stellten Beamte der Polizeiinspektion Penzberg gegen 6.45 Uhr fest, dass in der Seeshaupter Straße in Penzberg erneut ein Hinweisschild an dem Gottesdienstanzeiger der Stadt Penzberg durch einen oder mehrere bislang Unbekannte mit Schmierschriften beschädigt worden war. Das Hinweisschild, das über muslimische Gottesdienste informiert, wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Freitag, 31. Juli 2026, in der Zeit von 1.50 Uhr bis 6.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Seeshaupter Straße in Penzberg beobachtet?

Wer hat in diesem Zeitraum oder bereits im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.