Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 31.07.2026

Ermittlungen zu Schuleinbrüchen - Festnahme von Tatverdächtigen

LANDKREISE MILTENBERG, ASCHAFFENBURG U. MAIN-SPESSART. Im Zuge der Ermittlungen zu den seit Wochen anhaltenden Einbrüchen in Schulgebäude hat die Polizei Tatverdächtige auf frischer Tat festnehmen können. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.

Einbrüche in ganz Unterfranken - Hohe Schadensummen

Eine Häufung von Schuleinbrüchen seit den Sommermonaten beschäftigt die unterfränkische Polizei. Die Schwerpunkte der Taten lagen dabei in den Kreisen und Städten Miltenberg, Aschaffenburg und auch im Kreis Main-Spessart. Die Ermittler zählen dabei auf die Bereiche verteilt über 40 vollendete und versuchte Delikte.

Dabei haben die Einbrecher stets hohe Sachschäden hinterlassen, die inzwischen in einem sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit jedoch noch nicht abschließend fest. Ziel der Täter waren insbesondere Bargeld und elektronische Geräte. Der Beuteschaden beläuft sich schätzungsweise auf deutlich über 10.000 Euro.

Festnahme auf frischer Tat in Miltenberg - Ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Den Ermittlern ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelungen drei Heranwachsende auf frischer Tat festzunehmen. Den drei Tatverdächtigen, ein 19-jähriger Syrer, ein 19-jähriger Deutsch-Rumäne und ein 18-jähriger Deutscher wird vorgeworfen am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:00 Uhr, in die Realschule in der Nikolaus-Fasel-Straße eingedrungen zu sein und dort Elektrogeräte entwendet zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat das Amtsgericht Aschaffenburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-jährigen syrischen Tatverdächtigen aufgrund des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in zwei Fällen jeweils in Tateinheit mit Sachbeschädigung erlassen. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die beiden weiteren Heranwachsenden wurden nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Weitere Einbrüche in Aschaffenburg und Niedernberg - Ermittlungen werden intensiv fortgeführt

Die drei in Miltenberg festgenommenen stehen in Verdacht auch für weitere der zurückliegenden Taten in Frage zu kommen, darunter auch Einbrüche im Kreis Main-Spessart.

Neben den bereits berichteten Delikten ist es am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 00:30 Uhr und 06:40 Uhr, im Aschaffenburger Dalberg Gymnasium zu einem weiteren Einbruch gekommen. Die Täter sind hier noch unbekannt. Auch in Niedernberg (Lkr. Miltenberg) sind Unbekannte in die beiden aneinandergrenzenden Schulen in der Schulstraße eingebrochen. Die Tat hat im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattgefunden.

In beiden Fällen ist der Sachschaden, wenn auch noch nicht abschließend geklärt, erheblich. Die Beutesumme fällt ersten Erkenntnissen zufolge gering aus.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft führen die Untersuchungen mit Nachdruck fort.

Zeugen und sonstige mögliche Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich unter 06021/857-1733 an die Kriminalpolizei Aschaffenburg zu wenden.