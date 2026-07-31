CREUSSEN, LKR. BAYREUTH. Mit der Betrugsmasche des „Falschen Polizeibeamten“ brachten Unbekannte am Donnerstagnachmittag eine Seniorin um Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, erhielt die Seniorin einen Anruf von bislang unbekannten Betrügern. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, nach einem Diebstahl in der Nachbarschaft seien ihr Bargeld und ihre Wertsachen nicht mehr sicher. In der Annahme ihr Vermögen zu schützen, übergab sie an ihrer Wohnanschrift in der Straße „Kappelberg“ Bargeld sowie Goldschmuck im Gesamtwert von rund 15.000 Euro an einen unbekannten Abholer.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

Männlich, Mitte zwanzig, etwa 170 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer blauen Hose sowie auffallend wulstigen Lippen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer am Donnerstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr im Bereich Kappelberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.