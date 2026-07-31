REGENSBURG. Nach einer mutmaßlichen räuberischen Erpressung am 22. Juli zum Nachteil eines Mannes konnten Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg innerhalb weniger Tage vier Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. Die Festnahmen erfolgten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg. Dieser Ermittlungserfolg ist das Ergebnis der engen und schnellen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am Abend des 22. Juli hielten zunächst vier Personen einen 18-jährigen Deutschen im Bereich der Regensburger Arcaden auf und erzwangen unter Anwendung von Gewalt und Drohungen die Herausgabe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags. Die Personen kannten sich zwar untereinander, die Hintergründe der Tat sind jedoch noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da die Gruppe weitere Geldforderungen in Aussicht stellte, wandte sich der junge Mann unmittelbar an die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen und leitete in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg umgehend umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen ein. Bereits kurz nach der Anzeigenerstattung konnten Videoaufzeichnungen gesichert und ausgewertet, sowie erste Tatverdächtige identifiziert werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen gelang die Identifizierung aller vier Tatverdächtigen: ein 16-jähriger Iraker, ein 18-jähriger Bulgare, sowie zwei 17-jährige Syrer. Nachdem die Gruppe Tage später erneut Kontakt zum Geschädigten aufgenommen hatte und eine weitere Geldübergabe gefordert hatte, bewerteten Polizei und Staatsanwaltschaft die Gefährdungslage fortlaufend neu, führten nebenbei die weiteren Ermittlungen zum Grundsachverhalt und beantragten beim Ermittlungsrichter die Untersuchungshaftbefehle für alle vier Tatverdächtigen.

Am 28. Juli 2026 vollzogen Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, der Bereitschaftspolizei sowie weiterer kriminalpolizeilicher Dienststellen die Haftbefehle gegen alle vier Tatverdächtigen an mehreren Orten im Raum Regensburg. Im Anschluss wurden auch die angeordneten Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. Sämtliche Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und am Folgetag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Bis auf den 18-jährigen Bulgaren erging gegen alle Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl.

Der schnelle Ermittlungserfolg wurde insbesondere durch die schnelle und enge Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sowie das koordinierte Vorgehen der beteiligten Polizeidienststellen ermöglicht.