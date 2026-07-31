BODENMAIS, LKR. REGEN. In der Nacht von Donnerstag, 30.07.2026, auf Freitag, 31.07.2026, brachen bislang unbekannte Täter in die Talstation einer Bergbahn in Bodenmais ein und entwendeten Bargeld. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Die Talstation wurde am Donnerstag gegen 17:00 Uhr letztmals verlassen. Als ein Mitarbeiter die Räumlichkeiten am Freitag gegen 07:15 Uhr wieder betrat, wurde festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über den Haupteingang Zutritt verschafft hatten.

Im Gebäude brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag beziffert.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Deggendorf bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Arberseestraße oder der Barbarastraße in Bodenmais verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 31.07.2026, 11:00 Uhr