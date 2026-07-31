LAUFEN, LKR. BERCHTESGADENER-LAND. Am Donnerstagnachmittag, 30. Juli 2026, wurde ein Kleinkind in Laufen aus einem Swimmingpool geborgen, in den die 3-Jährige wohl gefallen war. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und schneller notärztlicher Hilfe erlag das Mädchen ihren Verletzungen. Für Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gilt es jetzt, die genauen Abläufe zu rekonstruieren, die zum Tod des Kindes geführt haben.

Über die Integrierte Leitstelle Traunstein wurde am Donnerstagnachmittag (30. Juli 2026) gegen 17.40 Uhr mitgeteilt, dass ein Kleinkind in einen Pool in einem Privatgrundstück gefallen wäre und nicht mehr atme. Sofort wurden durch die Mutter Reanimationsmaßnahmen begonnen, die der eintreffende Notarzt weiterführte. Das Mädchen wurde umgehend in ein Krankenhaus geflogen. Leider erlag das Mädchen in der Nacht im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen erfolgten durch die Polizeiinspektion Freilassing. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen noch vor Ort die Ermittlungen in dem Todesfall. Diese werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Traunstein fortgeführt.