LINDENBERG. Am 30.07.2026 fuhr ein Kraftrad, besetzt mit zwei Personen, auf der B308 von Weiler-Simmerberg nach Lindenberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Kraftrad von einem 38 Jahre alten Pkw-Fahrer übersehen, welcher aus einem Grundstück in Richtung Weiler-Simmerberg auf die B308 auffahren wollte. Hierdurch prallte das Kraftrad frontal in die Seite des in die Straße einfahrenden Pkw. Durch den massiven Aufprall wurden der 57 Jahre alte Fahrer und der 26-jährige Sozius des Kraftrades schwer und der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Trotz dem sofortigen Eingreifen mehrerer Ersthelfer und des Rettungsdienstes, verstarb der Fahrer des Kraftrades letztlich noch an der Unfallstelle. (PI Lindenberg)

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