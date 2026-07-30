KASTL, LKR. ALTÖTTING. Am Donnerstag, den 30. Juli 2026, brach am frühen Abend in einem Wohnhaus in Kastl ein Feuer aus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen erlitt durch den Brand eine Person eine mittelschwere Rauchgasvergiftung, mehrere weitere Personen wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich anzusiedeln sein. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Donnerstagabend, den 30. Juli 2026 ging gegen 18.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über einen Brand in einem Wohnhaus in der Raiffeisenstraße in Kastl ein. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten fest, dass das erste Obergeschoss, sowie der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand stand. Im Haus befanden sich neun Personen, von denen alle das Gebäude verlassen konnten.

Die regionalen Feuerwehren verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen und brachten den Brand unter Kontrolle. Nach aktuellem Stand erlitt ein Bewohner eine mittelschwere Rauchgasvergiftung, mehrere weitere Personen gelten als leicht verletzt.

Durch die starke Rauchentwicklung im gesamten Ortsgebiet Kastl meldeten einige Personen Atembeschwerden; im Gewerbegebiet wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Bürger wurden gebeten die Fenster zu schließen und den Aufenthalt im Freien zu meiden.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen sowie die Koordinierung der polizeilichen Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting, sowie der Zentralen Einsatzdienste Traunreut. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Untersuchungen.

Zur genauen Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Aussagen getroffen werden.