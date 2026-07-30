GÜNZBURG. Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Günzburg ein Brand an einem in der Denzinger Straße befindlichen Chemiebetrieb mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass an einem Lagerplatz für gereinigte Chemiebehälter zu einem Brand gekommen war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand durch die hohen Außentemperaturen entstand. Das entstandene Feuer konnte dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte umgehend abgelöscht werden, sodass sich dieses nicht ausbreiten konnte. Zu einer Gefahr für die umliegende Bevölkerung kam es trotz der hohen Rauchschwaden nicht. Nach Abschluss der Löscharbeiten klagte ein Angehöriger der Werksfeuerwehr über Übelkeit, welche vermutlich auf die Dämpfe zurückzuführen war. Eine weitere ärztliche Versorgung war jedoch glücklicherweise nicht erforderlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem fünfstelligen Sachschaden auszugehen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Günzburg geführt. (PI Günzburg)

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