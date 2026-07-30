OBERSTDORF/FELLHORN. Seit dem 30.07.2026, gegen 15:00 Uhr, wird ein 72-jähriger Wanderer aus Oberstdorf vermisst. Wer kann Hinweise zu seinem Verbleib geben?

Der 72-Jährige war zu Fuß im Bereich Oberstdorf/Fellhorn unterwegs und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Aufgrund der bisher bekannten Umstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste im Bereich Oberstdorf orientierungslos umherirrt.

Beschreibung des Vermissten:

circa 175 cm groß

72 kg, schlanke Statur

trägt eine beige Bermudashorts, ein blaues T-Shirt und Wanderschuhe

führt einen grünen Wanderrucksack mit sich

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am 30.07.2026, gegen 15:00 Uhr im Bereich der Mittelstation am Fellhorn.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden an die Polizeistation Oberstdorf unter der 08322 9604-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Den Link zur Öffentlichkeitsfahndung finden Sie hier. (Pst Oberstdorf)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).