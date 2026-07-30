ILLERTISSEN / A7. Am Donnerstagnachmittag gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen, in Fahrtrichtung Füssen, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und damit verbundenem stockendem Verkehr musste ein 51-jähriger Fahrzeugführer verkehrsbedingt auf der linken Spur stark abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 21-jährige Pkw-Führer zu spät und fuhr dem vor ihm fahrenden Pkw hinten auf. Die beiden nachfolgenden Pkw-Führer (61 und 28-Jahre alt) konnte ebenfalls ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren hier den bereits verunfallten Pkws hinten auf. Aufgrund der hohen Personenanzahl in den einzelnen Fahrzeugen wurden zahlreiche Rettungsdienstkräfte an die Unfallstelle beordert. Durch den Unfall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser zur Behandlung verbracht. Alle vier Beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch hiesige Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallörtlichkeit und Sperrungen der Fahrstreifen wurden ebenfalls die Freiwilligen Feuerwehren Weißenhorn und Senden an die Einsatzstelle alarmiert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten beiden Fahrstreifen für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund des Verkehrsunfalls und des hohen Reiseaufkommens kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stauungen in Fahrtrichtung Füssen. (APS Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).