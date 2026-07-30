LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. In Althegnenberg erbeuteten bislang unbekannte Täter mit der Betrugsmasche „Falscher Polizist“ von einer Rentnerin 60 000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und warnt.

Mit der Legende, die Seniorin vor einen Überfall schützen zu wollen, riefen Kriminelle am Nachmittag des 28.07.2026 eine ältere Frau in Althegnenberg an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie wiesen sie während des Telefonats an, ihre gesamten Ersparnisse in Kochtöpfen zu verstecken und vor die Haustüre zu stellen. Polizeibeamte würden diese dann abholen und in Sicherheit bringen. Die stark eingeschüchterte Frau kam den Anweisungen der vermeintlichen Polizeibeamten nach. Das Geld wurde anschließend umgehend abgeholt. Von den Abholern jedoch fehlt jede Spur. Nachdem die Geschädigte die Betrugsmasche erkannte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet nun Zeugen, die in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr, im Bereich der Buchen- und Schlesienstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.

Die Kriminalpolizei warnt:

- Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

- ​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!