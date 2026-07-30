BAYREUTH. Nach dem Zeugenaufruf zu einem Telefonbetrug mit einer Geldübergabe haben sich neue Ermittlungsansätze ergeben. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Seniorenehepaar aus Bayreuth war mutmaßlichen Telefonbetrügern zum Opfer gefallen. Die Unbekannten täuschten am Telefon eine Notlage der Tochter vor und veranlassten das Ehepaar zur Übergabe von rund 330.000 Euro.

Aufgrund des Zeugenaufrufs meldete sich inzwischen eine Zeugin bei der Kriminalpolizei Bayreuth. Deren Angaben ermöglichen es, den Zeitpunkt der Geldübergabe weiter einzugrenzen. Diese fand demnach am Montag, 20. Juli 2026, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr im Bereich des Asternwegs statt.

Der Geldabholer soll dabei eine grüne Tüte mit sich geführt haben. Zudem ergaben sich Hinweise auf ein Fahrzeug, das an der Ecke Lange Zeile / Dahlienweg abgestellt gewesen sein soll. Zu Fabrikat und Farbe liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor.

Der Geldabholer wird weiterhin wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, hat kurze dunkelbraune Haare, keinen Bart, trägt keine Brille und sprach hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet erneut um Zeugenhinweise. Wer am 20. Juli 2026 zwischen 19 Uhr und 20 Uhr im Bereich

des Asternwegs,

der Ecke Lange Zeile / Asternweg,

der Ecke Lange Zeile / Dahlienweg

verdächtige Personen oder das abgestellte Fahrzeug bemerkt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.