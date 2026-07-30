LANDSHUT. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag, 30.07.2026, kurz nach Mitternacht zu einem Brand eines abgeernteten Feldes alarmiert worden.

Nach derzeitigen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Ausdehnung des Brandes betrug rund 300 qm. Personen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden.

Zeugenaufruf

Personen, die im Bereich Hascherkeller kurz nach dem Nordfriedhof verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 30.07.2026, 15.05 Uhr