BAD TÖLZ, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Tölz zu einem Rauschgiftdelikt führten am Dienstag, 28. Juli 2026, zu einer Wohnungsdurchsuchung in Bad Tölz. Dabei wurden Amphetamin, eine Aufzuchtanlage und zahlreiche Waffen sichergestellt. Ein 44-jähriger Deutscher kam in Untersuchungshaft.

Mit einem richterlichem Durchsuchungsbeschluss fuhren am Dienstagmorgen (28.07.2026) mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Tölz und der Zentralen Einsatzdienste Weilheim zu einem Wohnanwesen in der Tölzer Karwendelsiedlung. Im Vorfeld hatten Ermittlungen der Polizei tatsächliche Anhaltspunkte ergeben, dass aus der Wohnung heraus illegaler Handel mit Betäubungsmitteln betrieben wird.

Nach dem Eindringen in die Wohnräume wurde diese von den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten durchsucht. Dabei konnten rund 70 Gramm Amphetamin, eine Aufzuchtanlage für Cannabis und zahlreiche Waffen und verbotene Gegenstände sichergestellt werden.

Der 44-jährige deutsche Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II am Folgetag (29.07.2026) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl. Der Mann wurde von der Polizei daraufhin unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Bad Tölz in dem Fall dauern an.