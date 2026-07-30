Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Bärenkeller – Am Mittwoch (29.07.2026) kam es vor dem Eingang einer Badeanstalt im Oberen Schleisweg es zu einer Streitigkeit, welche in einer Körperverletzung endete.
Gegen 19.00 Uhr geriet eine 62-Jährige mit einem bislang unbekannten Täter in einen Streit. Im Verlauf des Streits griff der unbekannte Täter in Richtung des Oberkörpers der Frau, woraufhin diese Schmerzen erlitt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323 – 2510 zu melden.
A8 FR Stuttgart / AS Augsburg Ost – Am Mittwoch (29.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A8. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt.
Gegen 09.00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Autofahrer auf der rechten der drei Fahrspuren und wollte auf den Mittleren wechseln. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die mittlere Spur. Während dem Fahrstreifenwechselvorgang musste der 33-Jährige verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 29-Jährige erkannte dies und versuchte auf die linke der drei Spuren auszuweichen. Dort wiederrum fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 63-jähriger Autofahrer. Auf Grund dessen kam es zunächst zur Kollision der Fahrzeuge des 29-Jährigen und des 63-Jährigen und letztlich auch mit dem Fahrzeug des 33-Jährigen.
In Folge des Unfalls wurden der 63-jährige und der 29-jährige Autofahrer sowie dessen 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt.
Es entstand ein Gesamtschaden von rund 73.000€.
Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart für circa 30 Minuten komplett und anschließend noch circa 60 Minuten teilweise gesperrt.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen und den 29-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
Der 33-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Mittwoch (29.07.2026) gegen 14.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Donauwörther Straße.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftrades.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323 – 2510 zu melden.
Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (26.07.2026), 20.00 Uhr, bis Montag (27.07.2026), 01.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike in der Leipziger Straße.
Es handelte sich hierbei um ein schwarz-graues E-Bike der Marke Cube. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 – 2310 zu melden.
Bärenkeller – Am Mittwoch (29.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall im Holzweg.
Gegen 19.15 Uhr rangierte ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Gelände einer Tankstelle und touchierte hierbei den Mazda eines 35-Jährigen.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp 0,8 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 650 Euro.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.
Der 46-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Der 35-Jährige besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Mittwoch (29.07.2026), gegen 15.30 Uhr leistete ein 27-Jähriger Widerstand und griff Polizeibeamte am Königsplatz an.
Polizeibeamte kontrollierten den 27-Jährigen, da er an einen Baum urinierte. Als die Beamten den Mann nach seinen Ausweispapieren durchsuchten, leistete er Widerstand, trat und spuckte nach einer Polizeibeamtin.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie wegen Verstößen nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetztes und dem Ordnungswidrigkeitengesetzes.
Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (27.07.2026), 21.30 Uhr bis Mittwoch (29.07.2026), 21.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Perzheimstraße.
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten weißen Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste unter der Telefonnummer 0821/323-4710 entgegen.
Innenstadt – Am Donnerstag (30.07.2026), gegen 03.45 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter im Hohen Weg.
Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols sowie nach Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Untermeitingen, B17, FRi Süden – Am Mittwoch (29.07.2026), gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Süden kurz vor der Ausfahrt Lagerlechfeld.
Ein 35-Jähriger VW-Fahrer fuhr auf der B17 auf den rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker überholte den 35-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen. Im Baustellenbereich wechselte der unbekannte Pkw-Lenker den Fahrstreifen, weshalb der 35-Jährige ausweichen musste und in der Folge die Baustellenabsicherung überfuhr. Der unbekannte Pkw-Lenker entfernte sich anschließend mit einem schwarzen Pkw von der Unfallstelle.
Der Sachschaden beläuft sich auf 6.500 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinwiese nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
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