A8 FR Stuttgart / AS Augsburg Ost – Am Mittwoch (29.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A8. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 09.00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Autofahrer auf der rechten der drei Fahrspuren und wollte auf den Mittleren wechseln. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die mittlere Spur. Während dem Fahrstreifenwechselvorgang musste der 33-Jährige verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 29-Jährige erkannte dies und versuchte auf die linke der drei Spuren auszuweichen. Dort wiederrum fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 63-jähriger Autofahrer. Auf Grund dessen kam es zunächst zur Kollision der Fahrzeuge des 29-Jährigen und des 63-Jährigen und letztlich auch mit dem Fahrzeug des 33-Jährigen.

In Folge des Unfalls wurden der 63-jährige und der 29-jährige Autofahrer sowie dessen 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 73.000€.

Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart für circa 30 Minuten komplett und anschließend noch circa 60 Minuten teilweise gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen und den 29-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Der 33-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.