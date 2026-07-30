1112. Einbruch in Gaststätte und Büroräume – Unterhaching

Zwischen Dienstag, 28.07.2026, gegen 22:00 Uhr, und Mittwoch, 29.07.2026, gegen 06:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über eine Tür in ein Gebäude.

Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten eines dortigen gastronomischen Betriebes. Dabei entwendeten sie zwei Tresore samt Inhalt. Danach entwendeten sie noch einen weiteren Tresor in einem angrenzenden Büro. In den Tresoren befanden sich nach den ersten Ermittlungen mehrere tausend Euro Bargeld. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Biberger Straße, Am Sportparkt, Gauss Allee und Ludwig-Specht-Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910‑0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1113. Versuchter Einbruch in Reihenhaus – Moosach

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 22:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus.

Im Anschluss durchsuchte er die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und begab sich anschließend ins Obergeschoss. Eine Bewohnerin befand sich während der Tatausführung im Gebäude und wurde aufgrund von Geräuschen auf die Tat aufmerksam. Sie traf im Bereich eines Flures auf den Täter, welcher sofort aus dem Haus flüchtete. Die Bewohner informierte umgehend den Polizeinotruf 110.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des unbekannten Täters. Im Haus wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Abensbergerstraße, Haylerstraße, Wichertstraße, Eggmühler Straße und Eininger Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910‑0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1114. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf durch falschen Polizeibeamten – Trudering

Am Nachmittag des Mittwoch, 29.07.2026, erhielt eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit einen Anruf eines bislang unbekannten Täters. Dieser gab an, dass ihre Enkelin nach einem Verkehrsunfall zur Abwendung einer Gefängnisstrafe eine Sicherheitsleistung hinterlegen müsse. Da die Enkelin das Geld hierfür nicht aufbringen konnte, sollte die Seniorin den Geldbetrag auslegen. Im weiteren Verlauf erkundigte sich der Anrufer nach weiteren möglichen Wertgegenständen, die im Besitz der angerufenen Frau sein könnten.

Gegen 16:30 Uhr erschien ein bislang unbekannter Abholer an der Wohnanschrift der über 80-Jährigen. Die Seniorin übergab diesem Schmuck und Gold im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Anschließend entfernte sich der Abholer in unbekannte Richtung.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt informierte die über 80-Jährige einen Angehörigen über den Vorfall. Dieser verständigte anschließend die Polizei.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

165 cm, 45 Jahre, schlank, südeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Hose, dunkelblauem Hemd, schwarzer Umhängetasche

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße, Grundelstraße, Truderinger Straße, Barbenweg, Elritzenstraße und Barschweg (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1115. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 43-jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Mercedes Pkw die Ludwigstraße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein 43-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz München mit einem Yamaha Motorrad ebenfalls die Ludwigstraße stadteinwärts.

Auf Höhe der Von-der-Tann-Straße wollte der Pkw-Fahrer wenden, um in stadtauswärtiger Richtung weiterzufahren. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete er hierbei das Wendeverbot, welches durch eine durchgezogene Linie gekennzeichnet ist. Der hinter ihm befindliche Motorradfahrer kollidierte dabei mit dem Heck des Pkws.

Der 43-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde dabei verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad wurde schwer beschädigt. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt und der Pkw leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1116. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Feldmoching

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 19:55 Uhr, überquerte ein 61-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz München mit einem Fahrrad, die Schleißheimerstraße auf Höhe der Detmoldstraße. Zeitgleich befuhr ein 38-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz München mit einem Mercedes Pkw die Schleißheimerstraße stadtauswärts.

Der 38-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Kreuzung, als der 61-jährige Fahrradfahrer zeitgleich die Ampel überquerte. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete der Fahrradfahrer die für ihn geltende rote Ampel.

Der 61-jährige Fahrradfahrer kollidierte mit der Pkw-Front und wurde dabei verletzt (u.a. auch mit Kopfverletzungen). Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach aktuellen Erkenntnissen trug er zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Das Fahrrad sowie der Pkw wurden hierbei schwer beschädigt. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Radfahrern, entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.