NÜRNBERG. (694) Eine uniformierte Fahrradstreife der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg deckte am Mittwochvormittag (29.07.2026) im Nürnberger Stadtteil Schweinau gleich mehrere Verkehrsdelikte auf. Gegen einen 41-jährigen Mann wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

Gegen 10:55 Uhr kontrollierten Beamte in der Schweinauer Straße einen abgestellten Mercedes mit Nürnberger Kennzeichen. Anlass der Kontrolle war eine abgelaufene Hauptuntersuchungsplakette. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für den Mercedes, sondern für einen Hyundai ausgegeben worden waren.

Während der Kontrolle hielt der Fahrer eines vorbeifahrenden Mitsubishi an und gab an, Halter des kontrollierten Mercedes zu sein. Die Beamten stellten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 mg/l. Der 41-jährige russische Staatsangehörige wurde zur Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Bei der anschließenden Überprüfung des Mitsubishi, mit dem der 41-Jährige zur Kontrollstelle gefahren war, stellten die Beamten fest, dass auch an diesem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die für einen Citroën ausgegeben worden waren. Darüber hinaus bestand für den Mitsubishi weder eine gültige Zulassung noch eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Auch die Kraftfahrzeugsteuer war nicht entrichtet worden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Herkunft der verwendeten Kennzeichen sowie die Hintergründe des Kennzeichentauschs sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen einer Vielzahl von Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc