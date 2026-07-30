WEILHEIM IN OBERBAYERN. Am Dienstagabend, den 28. Juli 2026, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte einen Pkw vom Gelände eines Toyota Autohauses. Es entstand ein Beuteschaden im Bereich eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Am Dienstag (28. Juli 2026) zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen auffälligen roten Pkw Toyota Yaris vom Gelände eines Toyota-Vertragshändlers in der Straße Am Öferl in Weilheim. Es handelt sich um einen bereits zugelassenen Jahreswagen mit dem amtl. Kz. WM-GR4; das Fahrzeug ist die Sportversion GR mit einer auffälligen Sonderlackierung. An einem danebenstehenden weiteren Pkw wurde zudem die Beifahrerscheibe eingeschlagen.

Der Stehlschaden des Toyota Yaris beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es Hinweise, dass das gestohlene Fahrzeug am Tatabend (28. Juli 2026) gegen 21.15 Uhr zwischen Mamhofen (OT Starnberg) und dem Kreisverkehr an der St2069 fahren gesehen wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter unterwegs zur nördlich verlaufenden A96 gewesen sein könnten. Aufgrund der roten Metalllackierung ist das Fahrzeug sehr auffällig.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim. Die weiteren Ermittlungen wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II durch das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Das beigefügte Bild zeigt ein Vergleichsfahrzeug.

Wem sind im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Öferl in Weilheim aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des genannten auffälligen roten Toyota Yaris GR geben oder hat dieses am Abend des 28. Juli 2026 fahren sehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881 / 6400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.